Malatya'nın turistik bölgesinde yer alan restoranların yakınına arı kovanlarının koyulması, işletme sahiplerini isyan ettirdi. Arıların masalara dadanması nedeniyle müşterilerin kaçtığını belirten esnaf, kovanların başka bir yere taşınmasını talep ediyor.
Malatya'da turistik bölgede bulunan restoranlar, arı istilasına uğradı. Mekanların yakınlarına konulan arı kovanları, müşteriler için kurulan masalara dadandı. Çekilen karelerde masanın her yerinin arı olduğu görülürken, işletme sahipleri durum nedeniyle veryansın etti.
Müşterilerin arıların yüzünden mekanlardan kaçması sonrasında işletme sahipleri "Zaten işler durgun, bir de bu arılar ortaya çıkınca çok zor durumda kaldık. Arıları koyacakları çok daha uygun yerler var. İlgililerin acilen bu sorunu çözmesi gerekiyor" diyor.
Son Dakika › Turizm › Turistik restoranlara arı kovanı darbesi! Müşteriler ardına bakmadan kaçıyor, esnaf isyanda - Son Dakika