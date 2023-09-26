Turistik restoranlara arı kovanı darbesi! Müşteriler ardına bakmadan kaçıyor, esnaf isyanda - Son Dakika

Turistik restoranlara arı kovanı darbesi! Müşteriler ardına bakmadan kaçıyor, esnaf isyanda

Son Güncelleme: 26.09.2023 10:54

Malatya'nın turistik bölgesinde yer alan restoranların yakınına konulan arı kovanları, işletme sahiplerini zor durumda bıraktı. Arıların masalara dadanması sonucu müşterilerin mekanları terk etmesi, esnafı isyan ettirdi. İşletme sahipleri, arı kovanlarının başka bir yere taşınmasını talep ediyor.

Malatya'nın turistik bölgesinde yer alan restoranların yakınına arı kovanlarının koyulması, işletme sahiplerini isyan ettirdi. Arıların masalara dadanması nedeniyle müşterilerin kaçtığını belirten esnaf, kovanların başka bir yere taşınmasını talep ediyor.

ARILAR YÜZÜNDEN MASADA OTURAMIYORLAR

Malatya'da turistik bölgede bulunan restoranlar, arı istilasına uğradı. Mekanların yakınlarına konulan arı kovanları, müşteriler için kurulan masalara dadandı. Çekilen karelerde masanın her yerinin arı olduğu görülürken, işletme sahipleri durum nedeniyle veryansın etti.

Turistik restoranlara arı kovanı darbesi! Müşteriler ardına bakmadan kaçıyor, esnaf isyanda

"ACİLEN ÇÖZÜLMELİ"

Müşterilerin arıların yüzünden mekanlardan kaçması sonrasında işletme sahipleri "Zaten işler durgun, bir de bu arılar ortaya çıkınca çok zor durumda kaldık. Arıları koyacakları çok daha uygun yerler var. İlgililerin acilen bu sorunu çözmesi gerekiyor" diyor.

Turistik restoranlara arı kovanı darbesi! Müşteriler ardına bakmadan kaçıyor, esnaf isyanda

Malatya, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Turizm Turistik restoranlara arı kovanı darbesi! Müşteriler ardına bakmadan kaçıyor, esnaf isyanda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turistik restoranlara arı kovanı darbesi! Müşteriler ardına bakmadan kaçıyor, esnaf isyanda - Son Dakika
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