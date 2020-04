Turistik tekneler salgının bitmesini bekliyor - Son Dakika

Turistik tekneler salgının bitmesini bekliyor

ANTALYA Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla faaliyetleri men edilen gezi tekneleri, yasağın kaldırılması ve turizm sezonunun açılmasını bekliyor.

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce turiste hizmet veren gezi tekneleri, Manavgat Irmağı'nda bağlı durumda bekliyor. Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından geçen 22 Mart'ta aldığı kararla il genelinde turistik gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan yat, tekne faaliyetleri durdurdu. Geçen yıl sonunda yıllık bakımları için Manavgat Yat ve Tekne Çekek Yeri'ne getirilen onlarca gezi teknesi, hem yasağın kaldırılması hem de salgın nedeniyle açılışı ertelenen turizm sezonunu bekliyor.