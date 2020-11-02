- Turistik tesislerde hasar yok

AYDIN - Ege Denizi'nde Cuma günü meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kuşadası'nda da etkili şekilde hissedilmişti. Depremin ardından üç gündür artı sarsıntıları da hisseden Kuşadası'ndaki otel ve tatil köylerinde herhangi bir hasar meydana gelmediği açıklandı.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden, deprem sonrası turizmde yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Depremin derin bir üzüntü oluşturduğuna dikkat çeken KODER Başkanı Özden, "Öncelikle İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, sevenlerine de sabırlar diliyorum. Gerçekten hepimizi çok üzen bir deprem oldu, inşallah ülkemiz böyle bir acıyı bir daha yaşamaz. Bu deprem Kuşadası'nda ciddi şekilde hissedildi ama kalıcı yıkılan bir binamız, herhangi bir turizm tesisimiz yok çok şükür" dedi.

Turizm sezonunun sonu olduğu için yaşanan depremin turizme bir etkisinin olmadığını kaydeden Özden, "Turizmi nasıl etkiledi dediğimiz zaman açıkçası şuan da zaten sezon bitmişti, otellerin tamamı neredeyse kapanmıştı 3-5 otel açık Kuşadası merkezinde, dolayısıyla önümüzde Alman rezervasyonları var biraz, yurt dışı rezervasyonlarımız var, bunların etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şuan da herhangi bir olumsuz etkisi olmadı. Bir iptal almadık, çok yoğun bir hareket zaten yoktu, sezon bitmişti. Bu pandeminin etkisi. Turizmde depremden ziyade, pandemiden gelen bir olumsuz etki devam ediyor. O yüzden şuanda olumsuz bir şey görünmüyor gibi. Çok şükür herhangi bir kalıcı hasar hiçbir otelde yok. Ufak tefek duvarlarda çatlamalar, sıva dökülmeleri falan olmuş ama kalıcı bir hasar yok. Otelcilerin hiçbirisinin bir sıkıntısı, binalarında herhangi ciddi kalıcı hasarı yok " diye konuştu.