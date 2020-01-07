Turistik tesislere geliş sayısı 76,4 milyona ulaştı - Son Dakika
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Turistik tesislere geliş sayısı 76,4 milyona ulaştı

6 saat önce

Türkiye genelinde 2019'un 11 ayında turistik tesislere geliş sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 76,4 milyona ulaştı.

Turistik tesislere geliş sayısı 76,4 milyona ulaştı, System.String[]

Türkiye genelinde 2019'un 11 ayında turistik tesislere geliş sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 76,4 milyona ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2019'da Türkiye'deki işletme ve belediye belgeli tesislerin konaklama istatistiklerine yer verildi.

Buna göre, Türkiye genelinde, 2019'un 11 ayında tesislere geliş sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 76,4 milyona ulaştı.

Tesislerdeki geceleme sayısı da yüzde 10,2 artışla 202,2 milyon oldu.

2018 ocak-kasımda yüzde 49 olan "tesis doluluk oranı", 2019'un aynı döneminde yüzde 54,8 olarak gerçekleşti. Türkiye'de tesislerin en çok doluluk oranına ulaştığı iller ise sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla ve İzmir oldu.

Doluluk oranlarında yüzde 70,1 ile zirvede yer alan Antalya'da tesise geliş sayısı 22,6 milyon, geceleme sayısı ise 92,2 milyon olarak gerçekleşti.

İstanbul'da tesisler yüzde 61,2 doldu

İstanbul'da turistik tesislere geliş sayısı 13 milyon, geceleme sayısı 29,8 milyon olurken, tesis doluluk oranı da yüzde 61,2'yi buldu.

Muğla ise yüzde 57,8 doluluk oranı, 4,5 milyon tesise geliş sayısı ve 14,4 milyon geceleme rakamlarıyla doluluk verilerinde üçüncü sırada yer aldı.

İzmir'de tesise geliş sayısı 3,2 milyon, geceleme sayısı 7 milyon, doluluk oranı ise yüzde 53,1 oldu.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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