Turistik tesislere uyuşturucu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı
8 dakika önce
Muğla'nın Ula ilçesinde turistik işletmelere uyuşturucu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:34 Kaynak: AA
'nın Ula
ilçesinde turistik işletmelere uyuşturucu satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin, Akyaka
Mahallesi'nde turistik tesislere ve tesislerde bulunan kişilere uyuşturucu satmaya çalıştığı istihbaratına ulaştı.
Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda şüphelinin kullandığı otomobile ulaşarak operasyon düzenledi. Otomobilde narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 7 adet uyuşturucu hap, 6 gram esrar maddesi bulundu.
Otomobili kullanan İ.G. gözaltına alındı.
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