Son Dakika Haberleri: Turistik tesislerin temmuzdaki doluluk oranı yüzde 75 oldu
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Turistik tesislerin temmuzdaki doluluk oranı yüzde 75 oldu

2 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin doluluk oranı temmuz ayında yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Turistik tesislerin temmuzdaki doluluk oranı yüzde 75 oldu, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin doluluk oranı temmuz ayında yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:25 
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