Turistik tesislerin temmuzdaki doluluk oranı yüzde 75 oldu
2 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin doluluk oranı temmuz ayında yüzde 75 olarak gerçekleşti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin doluluk oranı temmuz ayında yüzde 75 olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:25
Emeklilere 380 lira ek ödeme Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı! Son dakika: Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu