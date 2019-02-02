Son Dakika Haberleri: Turistik Yatlara Kış Bakımı

Turistik Yatlara Kış Bakımı

1 saat önce

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı başta olmak üzere Kaş, Finike, Kemer, Manavgat ve Side gibi limanlarda yaz sezonu süresince turistik gezi ve turlara çıkan tekneler, periyodik kış bakımı için karaya çıktı.

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ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı başta olmak üzere Kaş, Finike, Kemer, Manavgat ve Side gibi limanlarda yaz sezonu süresince turistik gezi ve turlara çıkan tekneler, periyodik kış bakımı için karaya çıktı.

Antalya- Kemer karayolu üzerindeki balıkçı barınağı içindeki bakım istasyonlarına çekilen 30'un üzerinde tur teknesi, ustaların gözetiminde kış bakımına girdi. İlk olarak ne gibi tamir ve tadilatın yapılacağına yönelik fizibilite raporu çıkarılan teknelerin çürüyen ahşap aksamının yanı sıra motor ve pervane bakımları da yapılıyor. Kimileri iç dekorasyonunu yeniliyor, kimileri teknelere zehirli boya sürdürüp, midye kaplı pervaneleri temizletiyor. İç ve dış bakımdan geçen teknelerin deniz içinde kalan iskeletleri ise yosun tutma olasılığına karşı özel boyayla boyanıyor.

BAKIM YAPILMAZSA ÇÜRÜR

Teknenin üzerinde yosun, midye gibi deniz canlılarının barınmasını engelleyen zehirli boyanın her yıl sürülmesi gerektiğini anlatan Paris Pirates Beach Tur Teknesi kaptanı Sunay Çelik, "Ahşap tekne olduğu için rutin bakımları var. Ekstra olarak da yaptığımız bakımlar var. Örneğin bu yıl güvertemizi değiştireceğiz, direk bakımlarımızı tamamlayacağız. Ahşap tekne bakım yapılmazsa çürür. 55 kişilik bir tekneyiz. 55 can taşıyoruz, insan hayatı çok önemli. Bakımlarımızı tamamlayarak nisan ayının ikinci haftası teknemizi denizle buluşturacağız. Bu yıl bakım maliyetimizi 50 bin TL olarak hesapladık" dedi.

Bakım için karaya çıkartılan bir diğer teknenin kaptanı Ümit Güler, "Yaptığımız periyodik bakımların yanı sıra bir de uzun bakımlar var. Bu yıl teknemizin çürük yerlerinin değişim ve onarımı yapılıyor. Teknemiz 15 Nisan'da denize inecek. Dış sargılarda çürükler bulunuyor. Buraların yenilenmesinin ardından macun ve boyaları yapılacak. Motor bakımlarının yanı sıra birtakım dekorasyon yeniliklerimiz de bulunuyor. Bakım bütçemiz 50 bin TL civarında hesaplandı" diye konuştu.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:55 Kaynak: DHA

Finike, Kemer, Antalya, Güncel
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