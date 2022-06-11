Turistin 800 TL'sini gasp eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Turistin 800 TL'sini gasp eden şüpheli yakalandı

11.06.2022 13:14
Turistin 800 TL'sini gasp eden şüpheli yakalandı

Antalya'da Rus turistin 800 TL'sini gasp eden şüpheli, çaldığı parayla birlikte yakalandı.

Antalya'da Rus turistin 800 TL'sini gasp eden şüpheli, çaldığı parayla birlikte yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tatil amacıyla kente gelen A.G. (54), yolda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından durduruldu ve çantasında bulunan 800 TL'si gasp edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.K. (33), olduğunu tespit etti. JASAT'ın yaptığı takip sonucu şüpheli İ.K., gasp ettiği 800 TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gasp edilen para ise turiste geri verildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Turistin 800 TL'sini gasp eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

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