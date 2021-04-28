TURİSTİN BIÇAKLA KOVALADIĞI DAVULCU: BIÇAK DAVULA GELMESE KALBİME GELEBİLİRDİ - Son Dakika

Şişli'de sahur vakti davul çalan kişiye, turist olduğu belirtilen kişi bıçakla korku dolu anlar yaşattı. Önce davulu bıçaklayan turist sonra da davulcuya tekme atarak kovaladı. Saldırıya uğrayan davulcu Fikret Garipler, "Bıçak davula geldi. Ben o sırada kaçtım. Kaçmak zorundaydım. Bıçak davula gelmese kalbime de gelebilirdi." dedi.

Olay, Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde Pazar gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri çocuk üç kişi, ara sokaklarda davul çalarak insanları sahura kaldırmaya başladı. Bu sırada elindeki bıçakla dışarı çıkan bir turist, davulu bıçakladı. Hırsını alamayan turist, elindeki bıçakla ramazan davulcusunu kovalamaya başladı. Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"BURADA RAMAZAN YOK" DEMİŞ

Davulcu Fikret Garipler "Pazar gecesi bir anda saldırıya uğradık. 'Burada Ramazan yok' dedi. Ben de 'Ramazan var' dedim. 'Biz Müslümanız' dedim. Her Ramazan da Müslümanları kaldırmaya geliyoruz. Yine bana 'no' dedi. Daha sonra da bir anda bıçakla saldırdı. Bıçak davula geldi. Ben o sırada kaçtım. Kaçmak zorundaydım. Bıçak davula gelmese kalbime de gelebilirdi. Karnıma gelebilirdi. Bağırsaklarımı da dökebilirdi. Şu an davulum olmadığı için davula çıkamıyorum. Karakola giderek şikayetçi oldum. İnşallah bulacaklar. Kiralarım var. Çocuklarım için çalışıyorum. Ben ne yapacağım şimdi. Buradan büyüklerime sesleniyorum. Ne olursunuz yardım edin" dedi.