TURİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpışması sonucu hayatını kaybeden İngiliz turistin, Anna Capuano (45) olduğu belirlendi.Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Kaynak: DHA
Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika
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