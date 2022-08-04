Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika
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Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (3)

04.08.2022 17:50
Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (3)

TURİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUMuğla'nın Marmaris ilçesinde, sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpışması sonucu hayatını kaybeden İngiliz turistin, Anna Capuano (45) olduğu belirlendi.

TURİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sürat teknesi ile tekne dolmuşun çarpışması sonucu hayatını kaybeden İngiliz turistin, Anna Capuano (45) olduğu belirlendi.Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


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Muğla'da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Muğla'da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı, 1 ölü 3 yaralı Sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı, 1 ölü 3 yaralı
Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (3) - Son Dakika
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