Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi

02.08.2023 09:43

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistin odasından çıkan çok sayıda paketlenmiş kuruyemiş, şampuan, havlu, gazlı içecek otel görevlilerini şoke etti. Otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü. Kadın turistin ise sık sık 'restoran restoran' diye konuştuğu ve kendi dilince açıklama yapmaya çalıştığı görüldü.

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan turistin odasından çıkan çok sayıda paketlenmiş kuruyemiş, şampuan, havlu, gazlı içecek otel görevlilerini şoke etti.

NELER ÇIKTI NELER

Sosyal medyaya düşen ve Antalya'da 5 yıldızlı her şey dahil otelde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük dikkat çekti. Otelin odasına giren görevliler bir turistin havlular, şampuanlar, gazlı içecekler, paketli çay çeşitleri, kuruyemiş ve çeşitli yiyeceklere kadar birçok ürünü odasında biriktirdiğini gördü.

Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi

"BÖYLE REZİLLİK GÖRMEDİM"

Odadaki malzemeler cep telefonu kamerasına alınarak tespit edilirken görevliler, "Yok artık ya, havlulardan tut elmalardan. Bir de havlu eksik diyoruz. İncirlere bakın incirler. Bunların hepsi şampuan, iki büyük torba incir kayısı böyle bir rezillik görmedim" diyerek tepkilerini dile getirdi. Kadın turistin ise sık sık 'restoran restoran' diye konuştuğu ve kendi dilince açıklama yapmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • alos : EEEE YANİ 100 DOLAR HARCADI. ÖVE ÖVÜLE BİTİREMİYORLAR YA. GÖREN DUYAN AÇLIKTAN FIRIN DELECEZ SANACAK. Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Emir Emir: BİZ REZERVASYON İÇİN HERŞEY DAHİL BEŞ YILDIZLI OTELİ ARADIĞIMIZDA BİZE GÜNLÜK KİŞİ BAŞI 3500-5000 TL ARASI FİYAT ÇEKİYORLAR VE YER YOK DİYORLAR,YABANCILARA GÜNLÜK 15-30 AVRO FİYAT ÇEKİYORLAR SONRA ADAMLAR GÜNLÜK OTELE VERDİĞİ MASRAF GÜNLÜK 200 AVRODAN AŞAĞI DEĞİL BİR YABANCININ TABAĞINDA 5 ELMA VE BİRER DEFA ISIRIP ÇÖPE ATIYORLAR BUNUN GİBİ YÜZLERCE ÖRNEK VAR. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
500

Antalya, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
10:29 Dolar/TL 26,9720 seviyesinde işlem görüyor
10:27 Güne yatay seyirle başlayan dolar 26,97'den işlem görüyor
10:16 BAYRAMPAŞA'DA İŞ MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI -1
10:14 Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! 9 kişi içeride mahsur, ekipler olay yerinde
10:11 Zeynep Bastık'ın tuvalette verdiği pozlar eleştirilere neden oldu
10:06 Tuvaletten paylaşım yapan Zeynep Bastık hayranlarını çileden çıkardı
09:57 Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam
09:53 Oto gaza kallavi zam! Fiyat 16 lirayı aştı
09:27 İstanbul Şile'de tespit edilen top mermileri imha edildi
09:25 Şile'de denizde bulunan top mermileri imha edildi! Sular 30 metreye kadar yükseldi, işte o anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 10:46:04. #1.11#
SON DAKİKA: Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement