Turistler, 2020'ye Kapadokya'da peribacaları arasında

Yerli ve yabancı turistler, yeni yıla, peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma çeşitli mekanları ve yer altı şehirleriyle ünlü Kapadokya'da girdi.



Turistler, bölgedeki çeşitli otel ve kayadan oyma yer altı eğlence merkezlerindeki geceye özel düzenlenen etkinliklere katıldı.



Yeni yıla girilmesiyle birlikte Uçhisar beldesinde de peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gerçekleştirilen, yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisi yapıldı.

Göreme beldesindeki tesislerin bulunduğu alanlarda, yılbaşı gecesi nedeniyle yapılan ışıklandırmalar ve süsler rengarenk görseller oluştururken, bazı ziyaretçiler eğlence mekanlarının dışında yakılan ateş etrafında geceyi geçirdi.