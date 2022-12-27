Türkiye'nin büyük kısmı soğukla mücadele ederken Antalya'da denize girdiler - Son Dakika
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Türkiye'nin büyük kısmı soğukla mücadele ederken Antalya'da denize girdiler

27.12.2022 18:02

Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışının görüldüğü aralık ayında sıcaklığın 20 derece ölçüldüğü Antalya'da sahiller turistlerin yanı sıra kentte yaşayan yerleşik yabancılarla doldu. Sahile gelenlerin bir kısım güneşlenirken bir bölümü de denize girdi.

Antalya'da hava ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü. Kentte yaşayan yerleşik yabancılar ile turistler, Konyaaltı sahiline akın etti. Güneşin ve denizin tadını çıkaranların arasında çocuklar da yer aldı. Kimileri denize girdi, kimileri güneşlendi.

Aralık güneşinde denize girdiler

"BURASI İSVEÇ'İN YAZI GİBİ"

Ailesiyle birlikte İsveç'ten gelen Tahir Önal, "İsveç şimdilerde çok soğuk. Burası ise İsveç'in yazı gibi. Tatildeyiz. Çocuklarım denize giriyor. Güzel bir gün geçiriyoruz" dedi. Küçük kızı Özge Önal ise "Deniz çok güzel. İsveç çok soğuk. Denize giriyorum ama üşümüyorum" diye konuştu.

Aralık güneşinde denize girdiler

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Ailesiyle birlikte tatilde olan İranlı Haym Tahiri, "Antalya çok güzel bir şehir. Burada denize giriyorum. Şu zamanda deniz ve hava gerçekten çok güzel" dedi. Antalya'nın denizine ve havasına hayran kaldığını anlatan İranlı Muhammed Tahiri ise "Eşim denize giriyor. Ben onları izliyorum. Hava çok güzel, Antalya çok güzel bir şehir" ifadelerini kullandı.

Aralık güneşinde denize girdiler

SAHİL DOLDU TAŞTI

Sahil, denize girenlerin yanı sıra balık tutanlara da ev sahipliği yaptı. Başında Noel Baba şapkasıyla balık tutanlar ilgi çekti.

Aralık güneşinde denize girdiler
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
500
TURİSTLER ARALIK GÜNEŞİNİN TADINI, DENİZDE ÇIKARDI TURİSTLER ARALIK GÜNEŞİNİN TADINI, DENİZDE ÇIKARDI Antik kentte kaçak kazıya jandarmadan suçüstü baskın Antik kentte kaçak kazıya jandarmadan suçüstü baskın

Konyaaltı, Antalya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin büyük kısmı soğukla mücadele ederken Antalya'da denize girdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin büyük kısmı soğukla mücadele ederken Antalya'da denize girdiler - Son Dakika
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