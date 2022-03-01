Turistler arazi motorlarıyla Ürgüp'teki vadilerde de gezecek - Son Dakika
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Turistler arazi motorlarıyla Ürgüp'teki vadilerde de gezecek

01.03.2022 17:29
Turistler arazi motorlarıyla Ürgüp'teki vadilerde de gezecek

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle bilinen turizm bölgesi Kapadokya'da, turistlere yönelik aktivitelerden arazi motoru turları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde de gerçekleştirilebilecek.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle bilinen turizm bölgesi Kapadokya'da, turistlere yönelik aktivitelerden arazi motoru turları Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde de gerçekleştirilebilecek.

Bölgede, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı çeşitli vadilerde düzenlenen tur, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın çalışmasıyla ilçedeki farklı güzergahlarda da yapılacak.

Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresinde ilgi gören tur aktivitesindeki yoğunluğun farklı alanlara yönlendirilmesini sağlayacak yeni güzergah çalışması kapsamında Ürgüp'teki, Üç Güzeller, Sivritaş ve Aktepe mevkilerinde ATV istasyonu oluşturuldu.

Turistlere yönelik turlarda kullanılması amacıyla 86 ATV motor için izin verilen alanda, tur etkinlikleri 10 Mart'tan itibaren başlayacak.

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Kapadokya'da ATV turlarının usul ve esasları yeniden belirlendi Kapadokya'da ATV turlarının usul ve esasları yeniden belirlendi

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turistler arazi motorlarıyla Ürgüp'teki vadilerde de gezecek - Son Dakika


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