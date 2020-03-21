Turistler artık Konaklı Kayak Merkezi'nde de konaklayabilecek - Son Dakika
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Turistler artık Konaklı Kayak Merkezi'nde de konaklayabilecek

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği 76 yatak kapasiteli otelin tamamlandığı bildirildi.

Turistler artık Konaklı Kayak Merkezi'nde de konaklayabilecek, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği 76 yatak kapasiteli otelin tamamlandığı bildirildi.

Dik ve uzun pistleri dolayısıyla genellikle ulusal ve uluslararası organizasyonların düzenlendiği Konaklı Kayak Merkezi, Büyükşehir Belediyesinin yeni yaptığı otelde artık turistleri de ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 bin metrekare alana yapılan ve sosyal donatılarıyla tüm imkanların bir arada bulunduğu otelde, kayakseverlerin rahat, konforlu tatil yapmaları sağlanacak.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki merkeze gelen kayakseverler, doğa ile iç içe olmanın yanı sıra otelde oluşturulan mağazada da alışveriş yapma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konaklamanın turizm sektörüne nitelik kazandıran önemli bir imkan olduğuna işaret etti.

Turizm açısından önemli yatırımları yapmaya devam ettiklerini aktaran Sekmen, "Konaklı otelimizin yapımını tamamladık ve hizmete hazır hale getirdik. Otelimiz 36 odalı ve 76 yatak kapasitesine sahip. İçinde tiyatro düzenine sahip ve 100 kişiyi ağırlayabilen toplantı salonumuz mevcut. Öte yandan, ihtiyaç duyulması halinde de toplantı ve kongre yapılabilecek şekilde tasarladık." ifadeleri kullanıldı.

Kayak Merkezi, Erzurum, Konaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:28 Kaynak: AA

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