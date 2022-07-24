Hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Bodrum'da turistler, güneşin tadını çıkardı. Gümbet plajında bazı turistler denize girerek serinledi, bazıları da güneşlenip kitap okudu. Gümbet'in yanı sıra Bitez , Ortakent, Gümüşlük , Kumbahçe, Yalıkavak, Göltürkbükü bölgelerinde de yoğunluk gözlendi.

Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TURİSTLER, BODRUM'DA SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARDI - Son Dakika

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