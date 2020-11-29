Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler - Son Dakika

Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler

29.11.2020 14:19

Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler Turistler denize girmek yerine sahili temizledi Rus turistler güneşli havada sahillerde çöp topladı Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan çoğunluğu Rus uyruklu yaklaşık 150 yabancı, 'Temiz...

Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler

Turistler denize girmek yerine sahili temizledi

Rus turistler güneşli havada sahillerde çöp topladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan çoğunluğu Rus uyruklu yaklaşık 150 yabancı, 'Temiz çevre, yeşil doğa için ele elle' etkinliği kapsamında denize girmek yerine sahillerde çöp topladı.

Sahip olduğu doğal dokusu, tarihi, deniz, kum ve güneş gibi güzellikleriyle Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen ve hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Alanya'da yerleşik yabancılar denize girmek yerine sahil temizliği yaptı. Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top tarafından organize edilen, çevre kirliliğine dikkat çekmek ile farkındalık oluşturmak amaçlı "Temiz çevre, yeşil doğa için ele elle" isimli bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe aileleriyle beraber gelen çocuğu Rus yaklaşık 150 yerleşik yabancı, sahil boyunca temizlik yaptı. Ellerinde çöp torbalarıyla sahil boyu ilerleyen yabancılar tarafından atıklar toplanarak bertaraf edildi.

Top: "Bunu rutin şekilde yapıyoruz"

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklama yapan muhtar Top, 3 ayda bir böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyledi. Top, " Biz burada yerleşik turistlerimizle farkındalık oluşturmak için kumsal temizliğine başladık. Bunu rutin şekilde yapıyoruz. Amacımız temiz çevre, yeşil doğa için insanları bilinçlendirmek, kumsalımızın, ilçemizin kıymetini bilmek. Burada katılanlara teşekkür ediyorum. Hep beraber el ele çevremizi ve yaşadığımız yerleri koruyalım, diyorum" dedi.

"Alanya'yı ve Türkiye'yi çok seviyoruz"

Sahil temizliği yapan Aygül Konysbayeva, etkinlik için bir araya geldiklerini belirti. Konysbayeva, "İnsanları böyle topluyoruz. Sosyal projeler yapıyoruz. Bugün de Ahmet bey bize yardımcı oldu. Temizlik yaptık. Mahmutları çok seviyoruz. Alanya'yı ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada oturuyoruz. O yüzden bizim evimiz temiz olsun diye böyle beraber buluşuyoruz ve sosyal projeleri yapıyoruz" diye konuştu.

Kazakistan uyruklu Aygül Dautbayeva ise şunları söyledi: "Burada Alanya Kazakistanlılar dernek başkanıyım. Yapılan bu projeyi destekliyorum. Alanya'mızı temiz tutmak istiyoruz. Çünkü Alanya bizim.

Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler - Son Dakika


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