Son Dakika Haberleri: Turistler Buzul Kırılmasından Son Anda Kurtuldu

Turistler Buzul Kırılmasından Son Anda Kurtuldu

1 saat önce

- Turistler buzul kırılmasından son anda kurtulduREYKJAVİK - İzlanda'nın Jökulsarlon Gölünde turistlerin buzulları hayranlıkla seyrettiği sırada büyük bir buz kütlesi göle düşerek oluşturduğu dev dalgalarla turistlerin hayatını tehlikeye attı.

- Turistler buzul kırılmasından son anda kurtuldu

REYKJAVİK - İzlanda'nın Jökulsarlon Gölünde turistlerin buzulları hayranlıkla seyrettiği sırada büyük bir buz kütlesi göle düşerek oluşturduğu dev dalgalarla turistlerin hayatını tehlikeye attı.
İzlanda'nın Jökulsarlon Gölünde çok sayıda turist, Breiamerkurjökull buzulunu seyrederken beklemedikleri bir olay yaşandı. Turistler buzulu seyrederken, bir buz kütlesinin kırılıp göle düşmesiyle dev dalgalar oluştu. Dalgaların üstlerine geldiğini gören turistler koşarak sahilden uzaklaştı. Bu anları kamerasına alan tur rehberi ise "Bu kış boyunca yakından gördüğüm en büyük kırılmaydı" açıklamasında bulundu. Tur rehberi ayrıca, "İşte bu yüzden müşterilerimize buzulda kırılma olduğu anda kaçmaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz" diye konuştu.
Havaların ısınmasıyla, buzullarda sıkça kırılmalar yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:36 Kaynak: İHA

İzlanda, Güncel
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