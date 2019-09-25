Son Dakika Haberleri: Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam etti
Son Dakika Genel Haber

Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam etti

2 saat önce

Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam ettiANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saatlerinde rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar tatil yapan turistlere engel olamadı.

Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam etti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bu sabah saatlerinde rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar tatil yapan turistlere engel olamadı. Dalgalara rağmen yerli ve yabancı turistler yüzmeye devam edince plaj işletmesi megafonla anons edip cankurtaranı alarm durumuna geçirdi.

Bu sabah Alanya bölgesinde rüzgar sebebiyle denizde aşırı dalgalar oluştu İncekum halk plajında denize giren vatandaşlar ve yabancı turistlerin dalgaya rağmen denizden çıkmadığını giren işletme sahibi Recep Erdoğan ve cankurtaran tarafından uyarıda bulundular. Herhangi bir boğulma vakası yaşanmaması için üzücü bir olay olmaması için megafonla anons ederek uyarılar yapılıp vatandaşların vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam etti

Dalgalar, Antalya, Alanya, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Ebru Polat: Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu
Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada Bir kent, gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice için seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:52:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turistler denizdeki tehlikeye aldırmadan yüzmeye devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]