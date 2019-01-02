Son Dakika Haberleri: Turistler Dillerindeki Kutlamayı Beğendi

Turistler Dillerindeki Kutlamayı Beğendi

1 saat önce

EDİRNE(AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca ve Bulgarca dillerindeki yeni yıl kutlamasının komşu ülke vatandaşlarınca beğenildiği belirtildi.

Turistler Dillerindeki Kutlamayı Beğendi, System.String[]
EDİRNE(AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca ve Bulgarca dillerindeki yeni yıl kutlamasının komşu ülke vatandaşlarınca beğenildiği belirtildi.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca ve Bulgarca dillerindeki yeni yıl kutlamasının yer aldığı caddeden çekilen fotoğrafların komşu ülke vatandaşlarının sosyal medya hesaplarından çokça paylaşıldığı ve yorum aldığı ifade edildi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın demecinin de yer aldığı ve Anadolu Ajansı'nca yapılan ekonomi haberinin yabancı dillerde yayın yapan gazetelerce kullanıldığı bu haberlerde Gürkan'ın Yunanca ve Bulgarca dillerindeki kutlamalarına ve "Sınırlar dostluğu ve ticareti engellememelidir. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin sadece geziler için değil, aynı zamanda genel alışveriş amaçlı olarak da Edirne'yi ziyaret ediyor" sözlerine yer verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:35 Kaynak: AA

Recep Gürkan, Edirne, Güncel
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