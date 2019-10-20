Son Dakika Haberleri: Turistler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyor
Son Dakika Güncel Turistler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyor

Turistler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyor

1 saat önce

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya'ya gelen turist sayısı artmaya devam ediyor.

Turistler geliyor, Antalya 16 milyon hedefine ilerliyor, System.String[]

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, " Antalya'ya gelen turist sayısı artmaya devam ediyor. İyi bir Ekim geçiriyoruz. 2019 hedefimiz olan 16 milyon turist hedefini yakalayacağız" dedi.


Turizmin başkenti Antalya, Ekim ayının sonlarına doğru 16 milyon turist hedefine ilerliyor. Geçtiğimiz yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya'da bu yıl turist sayısı Ekim ayı itibarıyla 14 milyona ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 15 artışla 5 milyon 171 bine ulaşan Rusya yine ilk sırada yer aldı. En çok turistin geldiği ikinci ülke Almanya olurken, ardından sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Polonya ve Hollanda oldu.


Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'ya gelen turist sayısının artmaya devam ettiğini belirtti. Ekim ayının ilk yarısında yüzde 20'lik bir büyüme gerçekleştiğini aktaran Atmaca, "2019 hedefimiz olan 16 milyon turist hedefini yakalayacağız. Şu ana kadar otellerimizin dolulukları gayet iyi. İyi bir sezon yaşıyoruz, iyi bir Ekim geçiriyoruz. Ekim ayında yine bir rekoru kırdık, her ay yeni rekorlar kırdık, 2019 yılı bizim için rekorlar yılı oldu" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Antalya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
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