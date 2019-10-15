Turistler için otobüsle ring seferleri başlıyor

Turizmcilerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2020 sezonunda Antalya'nın tarihi, turistik, estetik merkezlerinden geçen otobüslerle ring seferleri başlatacaklarını müjdeledi. Dijital platformda destinasyon tanıtımını tek elden yöneteceklerini belirten Başkan Böcek, kent estetiğine büyük önem verdiklerini söyledi. Böcek, "Yılbaşında da ışıl ışıl, pırıl pırıl bir Antalya'da yeni yıla hep birlikte umutla gireceğiz" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, katılımcı yönetim anlayışı kapsamında sivil toplum örgütleri ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Böcek, turizmcilerle bir araya gelerek, sorun, talep ve önerilerini dinledi. Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, KETOB Başkanı Şener Gürler, turizmciler ve belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda Başkan Böcek, turizme yönelik projelerini açıkladı, müjdeler verdi. Antalya'yı ortak akılla yöneteceklerini ifade eden Başkan Böcek, "Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yönetiriz" dedi. Başkan Böcek, şu ana kadar muhtarlar, STK'lar, esnaf odaları, iş insanları, turizmcilerle birlikte gerçekleştirdikleri ortak akıl toplantılarının son derece başarılı geçtiğini, meyvelerinin alınmaya başladığını söyledi.



Çevre odaklı çalışmalar



Çevre odaklı turizm anlayışı çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Böcek, "Temiz deniz için denetim teknesi sayısını arttırdık. Şimdi drone ile deniz çevre kirliliği denetimlerimiz başladı. Ayrıca 3 adet sabit, bir adet mobil hava kirliliği ölçüm istasyonu devreye aldık. Demre'de deniz araçları atık alım istasyonunu hizmete aldık. Vektörel mücadelemize arttırarak devam ediyoruz" dedi.



Arıtmalar 2 yılda tamamlanacak



Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları ile Alanya Konaklı Arıtma Tesisi'ni 12 milyonluk bir yatırımla 2020 yılında tamamlayacaklarını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, şunları aktardı: "Okurcalar Arıtma Tesisi yenilenmesi ve kapasite artışı 10 milyonluk yatırım ile 2021 yılı içinde hayata geçecek. 15 milyonluk yatırım ile Lara Arıtma Tesisi kapasite artışı 2020 yılında bitecek. Sayın Turizm Bakanımızla toplantılar yaptık. Antalya'mız için Antalya Büyükşehir Belediyesi için destekleri devam etmektedir. Turizm Bakanlığı protokolü çerçevesinde 250 milyon TL'lik Belek Arıtma Tesisi ile 345 milyon TL'lik Kemer Arıtma Tesisi Projeleri tamamlanmış olacak. Alanya Arıtma Tesisi yenileme ve kapasite artırımını da protokol çerçevesinde değerlendiriyoruz. 225 milyon TL'lik yatırımla 300 km kanalizasyon hattı 2022'de tamamlanacak."



Arıtma çamurundan enerji üretilecek



Arıtma çamurlarının yakılarak çevreye zararsız hale getirileceğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, bu kapsamda Konyaaltı Hurma Arıtma Tesisi'nde 4 megavatlık enerji üretim tesisinin hayata geçirileceğini kaydetti.



Kent merkezinin cezibesi artırılacak



Turistleri kent merkezine çekebilmek için Kaleiçi, Haşim İşcan ve Balbey mahallelerindeki çalışmaların sonuna geldiklerini belirten Başkan Böcek, merkezde eğlence ve hafif konaklamanın olduğu bir cazibe merkezi oluşturmak istediklerini anlattı. Böcek, Elmalı ve Demre'de inanç turizmine yönelik BAKA ile ortak projeler başlatacaklarını dile getirdi.



Otobüs ring sefrleri



Antalya'nın tarihi, turistik, estetik merkezlerinden geçen otobüslerle ring seferlerini hayata geçireceklerini müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "2020 sezonunda inşallah onu da başlatıyoruz. Ayrıca dijital platformda destinasyon tanıtımını tek elden yöneteceğiz. Antalya'mızın bir takvimi olacak. Antalya'da merkezde ve ilçelerimizde hangi etkinliklerimiz var bunları 2020 yılında şehrimizi ziyaret eden bütün yerli yabancı ziyaretçilerimiz görebilecekler" dedi.



Fuar ve festival şehri



İç turizmi canlandırmak adına Antalya'nın festival, fuar ve kongre şehri olacağını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, "Birlikte Okuyoruz sloganıyla düzenlediğimiz 10. Antalya Kitap Fuarı'nın sadece Pazar günü 67 bin ziyaretçisi oldu. Özüne döndürdüğümüz Antalya 56. Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim'de başlıyor. Yine Uluslararası Piyano Festivali için çalışmalarımızı tamamladık, takvimini açıklayacağız" diye konuştu.



Yılbaşında Antalya ışıl ışıl olacak



Kent estetiğine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Böcek, özel günlerde meydanların, caddelerin ve falezlerin aydınlatılması, şehrin baştan sona çiçeklerle donatılması gibi çalışmalar yapacaklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Yılbaşında da ışıl ışıl, pırıl pırıl bir Antalya'da yeni yıla hep birlikte umutla gireceğiz" dedi.



Kundu Belek yoluna iyileştirme



Başkan Muhittin Böcek, Kundu-Belek arasındaki turizm yolu ile ilgili çevre düzenlemesi ve iyileştirme projesi hazırladıklarını söyledi. 5 yıl boyunca Antalya ve kent turizmi için canla başla çalışacağını ifade eden Başkan Böcek, "Hem yatırım yapacağız, hem mali dengeyi sağlayacağız. Kimsenin hakkını yemeden, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak çalışmalarımızı yapacağız. Her şey Antalya için" ifadelerini kullandı. - ANTALYA