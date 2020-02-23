Turistler İstiklal'deki yangını çekmek için sıraya girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Turistler İstiklal'deki yangını çekmek için sıraya girdi - Son Dakika

Turistler İstiklal'deki yangını çekmek için sıraya girdi

7 saat önce

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Turistler İstiklal'deki yangını çekmek için sıraya girdi, System.String[]

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Birçok yerli ve yabancı turist cep telefonları ile ekiplerin söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydedip, canlı yayın yaptı.


Yangın, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinin 3'üncü katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Birçok yerli ve yabancı turist cep telefonları ile söndürme çalışmasını telefonları ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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