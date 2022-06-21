Turistler, Kapadokya'nın "renkli tepeleri"ni balondan seyrediyor - Son Dakika
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Turistler, Kapadokya'nın "renkli tepeleri"ni balondan seyrediyor

21.06.2022 13:10

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki "renkli tepeler", bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki "renkli tepeler", bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, milyonlarca yılda oluşan ve "renkli tepeler" olarak adlandırılan farklı toprak yapılarındaki kayaçlar, sıcak hava balonları ile havadan izlenebildiği gibi çeşitli tur aktivitelerine katılan meraklılarca da ziyaret ediliyor.

Çeşitli renk tonlarından oluşan tepeler, Göreme ve Ortahisar beldesi çevresindeki vadilerde daha yoğun görülüyor.

Nevşehir Turist Rehberi Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, Kapadokya'nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerce zengin olduğunu, renkli tepelerin ise bu zenginliğe ayrı bir ahenk kattığını belirtti.

Geniş coğrafyaya yayılan peribacaları, yer altı şehirleri ve diğer tarihi yapıların turistleri cezbettiğini aktaran Onur, Kapadokya'da keşfedilmeyi bekleyen önemli detayların olduğunu dile getirdi.

"Renkli tepeler turistleri farklı bir dünyada gibi hissettiriyor"

Onur, milyonlarca yıl önce meydana gelen volkanik hareketlerin bölgede muhteşem doğal miraslar bıraktığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Kapadokya'nın jeolojik yapısına baktığımızda tektonik kırılmalar ve patlamalar meydana geliyor. Dünyanın farklı yerlerinde benzer tepeler var ama Kapadokya'daki farklı zamanlarda meydana gelen yanardağ patlamalarının sıcaklığı ve minerallerle alakalı. Kırmızı tonlar demir, yeşil tonlar bakır oksit, sarılar magnezyum sülfat ve beyaz kısımlar da kalsiyum olduğunu gösteriyor. Doğal bir güzellik ve görsel şölen sunuyor. Doğal oluşumların farklılığı ve renkli tepeler, turistlere kendilerini farklı bir dünyada gibi hissettiriyor. Bu da Kapadokya'yı cazip hale getiriyor."

"Rüyalarının gerçeğe dönüşmesini isteyenler burayı görmeli"

Kolombiyalı turist Angela Garcia da ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'nın manzarasından etkilendiğini aktararak, "Çevrede gördüğüm doğal renklerin benzersiz olduğunu düşünüyorum. Burada olmak benim için harika bir deneyim. Sihir gibi bir şeyin içinde olduğuma inanıyorum. Bence, rüyalarının gerçeğe dönüşmesini isteyenler buraya gelmeli ve doğayı görmeli." dedi.

İspanyol turist Magda Acosta da Kapadokya'da renklerin benzersiz olduğunu kaydetti.

Katıldığı bölge gezisinden heyecan duyduğunu dile getiren Acosta, "Kapadokya'da gün doğumu ve doğaya yansıyan renkler muhteşem. Sıcak hava balonlarından çevreye baktığımızda peribacalarının olduğu yerler çok güzeldi. Sarı, kahve ve beyaz renk tonları ile bütünleşen mağara yapıları muhteşem bir rüya gibi." ifadelerini kullandı.

ABD'li turist Shirley Jayne de peribacaları ile kaplı vadileri gezerken doğanın hediye ettiği farklı renk tonlarını seyrettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turistler, Kapadokya'nın 'renkli tepeleri'ni balondan seyrediyor - Son Dakika

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