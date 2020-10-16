Turistler Kapıkule'de bilgilendiriliyor - Son Dakika

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Edirne'ye giriş yapan Bulgar turistleri sınır kapısında karşılayarak, turistik faaliyetler ve Kovid-19 tedbirleriyle ilgili broşür dağıtıp bilgilendiriyor.

Bulgaristan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini esnetmesinin ardından Bulgar vatandaşların alışveriş ve gezi etkinlikleri için Edirne'ye ilgisi artarak devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Bulgar turistlerin alışveriş ve gezi turizmi için Edirne'yi tercih ettiklerini belirtti.

Bulgar turistleri sınır kapısında karşılayarak dağıtılan broşürlerle bilgilendirdiklerini aktaran Soytürk, Edirne'yi en iyi şekilde anlatmaya ve tanıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren turistler de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür etti.