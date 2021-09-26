Üye Girişi
Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti - Son Dakika

Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

26.09.2021 16:09

Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti Antalya'da turistler denize girerken, Artvin ve Ardahan'da kar etkili oldu Haftasonunu fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltına sahiline akın etti Türkiye'nin doğu illerinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma...

Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Antalya'da turistler denize girerken, Artvin ve Ardahan'da kar etkili oldu

Haftasonunu fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltına sahiline akın etti

ANTALYA - Türkiye'nin doğu illerinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derece olmasını fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti.

Türkiye'nin doğusunda bulunan bazı illere mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde bulunan illerde kar yağışı zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Turizmin başkenti Antalya'da ise yazmadan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 50 ve deniz suyu sıcaklığının 26 derece olmasını değerlendiren yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Sahil haftasonu olması nedeniyle adeta tıklım tıklım doldu. Vatandaşların birçoğu Akdenizin serin sularında serinlerken bir kısmı ise sahil bandında dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise sahilde bulunan su sporlarına giderek paraşüt, jetski ve diğer aktivitelerden faydalandı. Sahilde yaşanan yoğunluk havadan drone kamerası ile de görüntülendi.

Sahile ailesi ile birlikte gelen Vuslat Suphi Can, "Konyaaltı'nda yaşıyorum. Türkiye'nin dört mevsiminden bir tanesi burada denize girerken Doğuda ve Güneydoğu'da bazı illere kar düşüyor. Biz yılın 12 ayı burada denize girebiliyoruz. Güneş açtığı zaman plajlar doluyor. Bugün denize çok güzeldi. Deniz suyu sıcaklığı yüksek. Zaten yıl boyunca 28-29 derece oluyor" sözlerine yer verdi.

Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti
Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti
Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti
Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti
Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Türkiye, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor 16:20 Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak 15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar 15:32 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı
4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 15:25 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı 15:02 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi 14:35 İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi
Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi 12:23 Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi 11:53 Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi

Son Dakika Haberleri
16:10 Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü
15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak
15:57 A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu
15:32 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı
15:28 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı
15:24 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu
15:17 Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı
15:02 Fenerbahçe, Miha Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü
15:01 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı
15:00 Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında resital yaptı! İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında resital yaptı! İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor         
16:31
Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü         
16:10
A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu         
15:57
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler         
15:01
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük         
13:18
Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı         
12:22
Muz üretiminin yüzde 30'unu tek başına karşılayan Anamur'da kuraklık alarmı Muz üretiminin yüzde 30'unu tek başına karşılayan Anamur'da kuraklık alarmı         
11:04
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 16:44:12. #1.13#
SON DAKİKA: Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement