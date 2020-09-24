Turistler maske ve sosyal mesafe konusunda duyarsız - Son Dakika

Turistler maske ve sosyal mesafe konusunda duyarsız

Turistler maske ve sosyal mesafe konusunda duyarsız Kalabalık gruplar halinde maskesiz gezen turistlerin büyük bölümü uyarılara kulak asmıyor Turistler görüntülendiklerini anladıkları zaman ceplerinden maskelerini çıkarıp takıyorlar Turizm kenti Antalya'ya tatil için gelen bazı turistlerin...

Turistler maske ve sosyal mesafe konusunda duyarsız

Kalabalık gruplar halinde maskesiz gezen turistlerin büyük bölümü uyarılara kulak asmıyor

Turistler görüntülendiklerini anladıkları zaman ceplerinden maskelerini çıkarıp takıyorlar

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'ya tatil için gelen bazı turistlerin maske takmadığı, takanların da hatalı taktığı görüldü. Kentin en işlek caddelerinde maskesiz gezen turistlerin, kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark ettikten sonra maskelerini taktıkları gözlemlendi.

Yeni tip korona virüs(Covid-19) döneminde en çok tercih edilen turizm şehirlerinden biri olarak öne çıkan Antalya'ya, günlük 40 bin yabancı turist geliyor. Şehrin farklı bölgelerinde tatil yapan turistlerden bazılarının maske takmadığı, takanların da hatalı taktığı görülüyor. Kent merkezinde kalabalık gruplar halinde gezen turistlerin rahat tavırları dikkat çekiyor. Maske konusunda Antalya'da yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklu misafirlerin ise daha dikkatle olduğu göze çarpıyor.

Türkiye geneli maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimler de arttırıldı. İşlek caddelerde polis ekipleri tarafından denetim yapılırken, takmayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanıyor. Vatandaşlar gibi maske takma hassasiyeti göstermeyen turistlerin, büyük bölümünün maskesiz gezmeye devam ettikleri ya da maskeyi çenelerinin altına taktıkları görüldü. Sosyal mesafe kuralına da uymadıkları gözlenen turistler, yapılan uyarıları da dikkate almıyorlar. Aynı zamanda maskesiz bazı turistlerin, kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark ettikten sonra çenelerindeki maskeyi yüzlerine geçirdikleri, bazılarının da ceplerindeki maskeyi çıkartıp taktıkları görüldü.

Yılbaşından buyana gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Antalya'da pandemi nedeniyle mart ayından itibaren duran turizm hareketliliği, 1 Temmuz'dan sonra yeniden hız kazanmıştı. 1 Ocak'tan itibaren Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 2 milyonu geçti. Turizmdeki hareketliliğin kasım ayının ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

Antalya'ya zadece Eylül ayı içinde ise toplam 600 bin yabancı turist geldi. 1-18 Eylül tarihleri arasında gelen 600 bin turistin 320 bin 973'ü Rus uyruklu oldu. Rusya'yı 96 bin 373 turistle Ukrayna, 53 bin 535 turistle İngiltere, 51 bin 789 turistle Almanya, 15 bin 869 turistle Romanya, 14 bin 782 turistle Polonya ve 12 bin 499 turistle Kazakistan takip etti. Belarus, Moldova, İsviçre, Sırbistan, Makedonya, Kosova, Hollanda, Avusturya, Bosna, Arnavutluk, İsrail, Fransa, İsveç, Bulgaristan, Danimarka, Norveç, Kırgızistan, Katar, Ürdün, Özbekistan da Antalya'ya turist gönderen ülkeler arasında yer aldı. Gelen turistlerin yüzde 85'i de Rus, Alman, İngiliz ve Ukraynalı turistlerden oluşuyor.

Turistler maske ve sosyal mesafe konusunda duyarsız

Koronavirüs, Antalya, turist, Turizm, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Turistler maske ve sosyal mesafe konusunda duyarsız - Son Dakika

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