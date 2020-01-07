Turistler rüzgâra karşı şemsiyelerini kalkan yaptı - Son Dakika

SULTANAHMET Meydanı'nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sultanahmet Meydanı'nda gezen turistler yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Turistlerin rüzgara karşı yürüyebilmek için şemsiyelerini kalkan olarak kullandıkları görüldü. İki turistin ise rüzgara ve yağışa aldırış etmeden fotoğraf çekmeye çalışmaları dikkat çekti.