Turistler rüzgara karşı şemsiyelerini kalkan yaptı - Son Dakika
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Turistler rüzgara karşı şemsiyelerini kalkan yaptı

7 saat önce

TURİSTLER RÜZGARA KARŞI ŞEMSİYELERİNİ KALKAN YAPTIHaber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul DHA- SULTANAHMET Meydanı'nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı.

TURİSTLER RÜZGARA KARŞI ŞEMSİYELERİNİ KALKAN YAPTI

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Harun UYANIK İstanbul DHA- SULTANAHMET Meydanı'nda şiddetli rüzgara karşı turistler şemsiyelerini kalkan gibi kullandı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Sultanahmet Meydanı'nda gezen turistler yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Turistlerin rüzgara karşı yürüyebilmek için şemsiyelerini kalkan olarak kullandıkları görüldü. İki turistin ise rüzgara ve yağışa aldırış etmeden fotoğraf çekmeye çalışmaları dikkat çekti.

Eminönü Meydanı'nda ise yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar birçok kişinin şemsiyelerine ters çevirdi. Bazı vatandaşların ise şemsiyeleri kırıldı.

Turistler rüzgara karşı şemsiyelerini kalkan yaptı

Şemsi Tebrizi, Sultanahmet, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:20 Kaynak: DHA
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