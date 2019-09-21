Turistler sahilde çöp topladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde turistler ve otel çalışanları 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde temizlik yaptı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otel tarafından 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında düzenlenen etkinliğe oteldeki yerli ve yabancı turistlerle otel çalışanları katıldı. Otelin girişinden başlayan temizlik, gönüllüler tarafından Belek sahilinde de sürdü. Gönüllüler ayrıca çevredekileri çöp atmamaları konusunda uyardı. Dünya Çevre Günü logolu tişörtler giyen gönüllüler, sahilde bulunan turistlerin de ilgisini çekti.

Otelin Genel Müdürü Zafer Alkaya, Dünya Temizlik Günü duyarlılığı için bir kez daha bir araya geldiklerini söyledi. Her milletten misafirleriyle günün anlam ve önemini anlatabilmek ve bir resim ortaya koyabilmek adına toplandıklarını belirten Zafer Alkaya, "Temiz bir çevre istiyoruz. Temiz bir dünya istiyoruz. İnsanların çevreye ve dünya temizliğine ilgi göstermelerini, daha dikkatli olmalarını ve gelecek nesillere daha iyi, daha temiz, daha yeşil ve temiz bir dünya bırakmalarını istiyoruz. Bu anlamda otel olarak buradayız. Bugünün önemini vurgulayabilmek adına böyle bir etkinliğe bir kez daha imza attık" dedi.

Gelecek için temiz dünyaya ve temiz çevreye ihtiyaç olduğuna işaret eden Zafer Alkaya, "Temizlik çok önemli bir kavram. Asla önemini yitirmeyecek bir kavram. Toplumları, nesilleri, özellikle de çocuklarımızı dünyanın temiz geleceğine yönlendirmeliyiz. Onların da temiz bir dünya için katkı yapmalarını sağlamalıyız" diye konuştu.

Dünya Temizlik Günü etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini kaydeden Zafer Alkaya, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri etkinliği sonraki yıllarda da tekrar edeceklerini sözlerine ekledi.

Otelde tatil yapan ve temizliğe katılan