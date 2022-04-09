Turistler, sahurdan sonra Frigya'yı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden geziyor - Son Dakika
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Turistler, sahurdan sonra Frigya'yı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden geziyor

09.04.2022 10:21
Turistler, sahurdan sonra Frigya'yı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden geziyor

Afyonkarahisar'daki tarihi Frig Vadisi'ni gezmeye gelen turistler, sahurun ardından bindikleri sıcak hava balonlarıyla Emre Gölü üzerinden tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları ve doğal güzellikleri gökyüzünden izliyor.

Afyonkarahisar'daki tarihi Frig Vadisi'ni gezmeye gelen turistler, sahurun ardından bindikleri sıcak hava balonlarıyla Emre Gölü üzerinden tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları ve doğal güzellikleri gökyüzünden izliyor.

İhsaniye ilçesi Döğer beldesindeki Emre Gölü etrafından sahurdan sonra kalkan iki sıcak hava balonu, turistlere Frigya'nın eşsiz manzarasını görme imkanı sunuyor.

Emre Gölü ile tarihi mekanların üzerinden süzülen sıcak hava balonlarına binen turistler, renkli ve keyifli anlar yaşıyor.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, gazetecilere, Frigya'daki sıcak hava balonu uçuşlarının Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan önemli turizm projelerinden olduğunu söyledi.

Son yıllarda Frigya'nın eşsiz manzarasının gökyüzünden izlenebildiğini vurgulayan Koyuncu, "Ramazan ayında olduğumuz için sahur vakitlerine denk gelen sıcak hava balonu uçuşları sürüyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisi artarak devam ediyor. Geçen yılki sıcak hava balonu uçuşları, Frigya için deneme süreciydi. İnşallah, bu yılki uçuşları iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Koyuncu, turistlerin, ramazan ayında da bölgeye ilgisinin devam ettiğini aktararak, "Buradaki eşsiz manzara, misafirlere görsel şölen sunuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden de turistlerin bu yıl Frigya'ya ilgisinin daha fazla olduğunu görüyoruz. İnşallah 2022, Frigya'nın yılı olacak."dedi.

Frigya

Eskişehir, Kütahya, Ankara ile Afyonkarahisar'da geniş bir coğrafyada yer alan, 3 bin yıllık yerleşim yeri Frigya, 2015'den buyana UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Doğal açık hava müzesi görünümündeki tarihi Frig Vadisi, çok sayıda oyma kaya mezarları, anıt abideler, mağaralar ve peri bacalarıyla göz dolduruyor.

Son yıllarda farklı ülkelerden turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Frigya, kültür turizminde Türkiye'nin öne çıkan yerleri arasına girmeye başladı.

Turistler, sahurdan sonra Frigya'yı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden geziyor
Turistler, sahurdan sonra Frigya'yı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden geziyor
Turistler, sahurdan sonra Frigya'yı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden geziyor
Turistler, sahurdan sonra Frigya'yı sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden geziyor

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Kaynak: AA

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