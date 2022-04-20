TURİSTLER SICAK HAVAYI SAHİLDE DEĞERLENDİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

TURİSTLER SICAK HAVAYI SAHİLDE DEĞERLENDİRDİ

20.04.2022 15:04

TURİZM kenti Antalya'da, termometreler 20 dereceyi gösterdi.

TURİZM kenti Antalya'da, termometreler 20 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen turistler, Konyaaltı sahilinde güneşin ve deniz manzarasının tadını çıkardı.

Ramazan ayı nedeniyle Konyaaltı sahili turistlere kaldı. Öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı yaz günlerini anımsattı. Antalyalılar zaman geçirmek için park ve bahçelere giderken, turistler denize girip güneşlenerek nisan güneşinin tadını çıkardı. Turist çocuklar da sahilde kumla oynayıp eğlendi.

TURİSTLER SICAK HAVAYI SAHİLDE DEĞERLENDİRDİ
TURİSTLER SICAK HAVAYI SAHİLDE DEĞERLENDİRDİ
TURİSTLER SICAK HAVAYI SAHİLDE DEĞERLENDİRDİ
TURİSTLER SICAK HAVAYI SAHİLDE DEĞERLENDİRDİ

YORUMLAR
500
İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi İki gündür toz bulutunun hakim olduğu Antalya'da yağmur sürprizi YATLAR YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR YATLAR YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Konyaaltı, Antalya, Güneşli, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURİSTLER SICAK HAVAYI SAHİLDE DEĞERLENDİRDİ - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:02:30. #1.13#
SON DAKİKA: TURİSTLER SICAK HAVAYI SAHİLDE DEĞERLENDİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement