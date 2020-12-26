Turistler Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinliğin keyfini çıkartıyor - Son Dakika

Turistler Sultanahmet Meydanı'ndaki sakinliğin keyfini çıkartıyor
26.12.2020 11:43
Sultanahmet Meydanı'ndan timelapse Turistlerden görüntüler Meydandan görüntüler İSTANBUL - Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sakin sokakların keyfini çıkartıyor.
Sultanahmet Meydanı'ndan timelapse
Turistlerden görüntüler
Meydandan görüntüler İSTANBUL - Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sakin sokakların keyfini çıkartıyor. Hergün binlerce insanın uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda yabancı turistler gönüllerince gezip fotoğraf çektiriyor.
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