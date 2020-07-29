Turistler tatillerini Türkiye'de geçirmekten mutlu - Son Dakika

Turistler tatillerini Türkiye'de geçirmekten mutlu

YURT dışı uçuşlarının başlamasıyla tatillerini özellikle Akdeniz'in incisi Kemer'de geçiren yabancı turistler yaptıkları tatilden dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Turistler tatillerini Türkiye'de geçirmekten mutlu, System.String[]

YURT dışı uçuşlarının başlamasıyla tatillerini özellikle Akdeniz'in incisi Kemer'de geçiren yabancı turistler yaptıkları tatilden dolayı mutluluklarını dile getirdi.

Covid-19 süresince ülkelerinden tatil için başka ülkelere gidemeyen yabancı turistler normalleşme süreciyle birlikte Antalya'nın Kemer ilçesinde tatile başladı. Güvenlik önlemleriyle temizlik konusunda Türkiye'ye güvenlerini dile getiren turistler, burada tatil yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Belarus'un başkenti Minsk'te yaşayan, üçüncü kez Türkiye'ye gelen ve şu anda da eşi ve iki kızıyla tatilde olan Olga Borovskaya (39), "Havalimanında geldiğimizde ısı ölçerleri gördük ve sosyal mesafeyi. Biz geldiğimizde havalimanında kimse yoktu. Sadece biz vardık. Çok hızlı bir şekilde pasaport kontrolünü bitirdik. Herkes maskeliydi. Sürekli dezenfeksiyon yapıyorlardı. Çok hızlı bir şekilde otobüsle otelimize geldik. Otelde bagajlarımızı dezenfekte ettiler, ateşimizi ölçtüler. Bu işlemlerimizin ardından odamıza geçtik. Otelde de tedbirleri görebiliyoruz ve fark edebiliyoruz. Herkes maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar. Restoranda artık değişik bir şekilde yemek veriliyor, eskisi gibi değil. Kimse yemekleri ellemiyor. Sadece maskeli ve eldivenli personeller vitrinlerin arkasından veriyorlar. Bu gerçekten çok hoş" dedi.'TÜRKİYE'YE UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYORDUK'Minsk'ten gelen Kseniya Abramenko (35), "Özellikle Türkiye'ye uçuşların açılmasını bekliyorduk. Bir de bu otel ilk açılanlardan biri oldu. Burada olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Tüm tedbirleri çok iyi bir şekilde otelin personeli uyguluyor ve bu tedbirler bizim güvenlimiz için uygun. Her yerde dezenfekte malzemesi bulabiliyorsunuz. Özellikle çocuğum için bu çok iyi. Her yerde rahatlıkla gezebiliyoruz havuzda, restoranda ve denizde. Belarus'ta karantina yoktu. Ama Covid-19 tedbirlerini toplu kullanım alanlarında alıyorlar. Maske ve eldiven takıyorlar havalimanında. Aynı tedbirleri Türkiye'de de gördük hiçbir fark hissetmedik" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ HİSSEDİYORUZ'İlk defa Türkiye'ye tatil için Ukrayna'dan eşiyle gelen Marina Voznoya (54), "Çok iyi hissediyoruz Türkiye'de. Türkler çok misafirperver. Burada hava çok güzel ve güneşli. Yeşillik çok bunun için rahat ediyor ve nefes alabiliyoruz. Pazara gittik, orada maske taktık. Sadece mağazalarda ve pazarlarda maske taktık bunun dışında otelde takmıyoruz. Otelin her yeri çok güvenli, her yerde dezenfeksiyon var. Bugün bizim 5'inci günümüz. Çok rahat ve güvenli hissediyoruz. Tabii ki sürekli dezenfektasyon yapma şansımız var ama birisi korkuyor veya özel bir tedbir almak istiyorsa maske kullanabilir otelde ama inanın hiç gerek yok" dedi.'KESİNLİKLE TÜRKİYE'YE GELİN HİÇ KORKMADAN TATİLİNİZİ YAPIN'

Türkiye tatilinde yeni yaşını kutlayan Marina Voznoya'nın eşi Andrei Vozniy (54) de "İlk başta endişelerimiz vardı, yani korkuyorduk. Ama buraya geldiğimizde oteldeki personel ve yöneticiler çok güzel organize etmişler. Burada çok rahat ve güvenliyiz. Her yerde dezenfektan var. Personelde eldiven ve maske bulunuyor. Turistler için maske konusu serbest, ister takar ister takmazsın. Burada hava çok güzel ve sıcak. Deniz tertemiz yani her şey güzel vakit geçirmemiz için mükemmel. Kesinlikle Türkiye'ye gelin, hiç korkmayın tatilinizi yapın. Türkler çok hoş, gülen bir millet. Onlara teşekkür ediyorum ve saygı duyuyorum" diye konuştu.


Koronavirüs, Akdeniz, Türkiye, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:28

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turistler tatillerini Türkiye'de geçirmekten mutlu - Son Dakika
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