Turistler Uzungöl'e akın etti! Oteller doldu, gelenler geri dönüyor: "Burası muhteşem bir yer" - Son Dakika
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Turistler Uzungöl'e akın etti! Oteller doldu, gelenler geri dönüyor: "Burası muhteşem bir yer"

10.07.2022 12:37

Doğasıyla kendisine hayran bırakan ve Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de yaz turizm sezonu yoğun geçiyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yanı sıra Körfez ülkelerinden turist kafilelerinin gelişiyle Uzungöl'deki otellerde de tam doluluk seviyesine ulaşıldı. Bölgedeki turizmciler, gelen turistlerin yer bulamadıkları için konaklamadan geri döndüklerini ifade etti.

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor. Kentte bu yıl Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den 'charter' seferlerle turist kafileleri ile misafirlerin ağırlandığı Uzungöl'de; otel, pansiyon ve dağ evlerinde tam kapasite doluluk seviyesine ulaşıldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle bölgeye akın eden turistler, göl kıyısında temiz havada doğa yürüyüşü yapıp, fotoğraf çektiriyor. Turizm acenteleri ile işletmeler, mevcut rezervasyonların çoğunun 2 ay daha uzatılmasıyla hareketliliğin, bayram sonrası da sürmesini bekliyor.

"KONAKLAYAMADAN GERİ DÖNÜYORLAR"

Turizmci Murat Akyüz, gelen misafirlerin çoğunun konaklayamadan geri dönmek durumunda kaldığını belirterek "Her gün yoğun geçiyor. Suudilerin de gelmesiyle birlikte tam doluluk oranına ulaştık. Ürdün, Dubai, Katar, Kuveyt ve Suudili misafirlerin çoğu göl çevresinde değil bölgeye yakın olan diğer otellerde de kalmak zorunda kalıyor. Böyle bir yoğunluk bekliyorduk. Özellikle pandeminin son bulması ve kapıların da açılması ile birlikte bu doğanın özlemini çekenler Uzungöl'e akın etti. Turizm sezonunun burada 2 ay daha uzamasını bekliyoruz. Eylül ve ekim aylarında rezervasyonlar alınıyor. Yer kalmadı; gelen misafirlerin çoğu konaklayamadan geri dönüyor" dedi.

"TURİZM SEZONU UZAYACAK"

Turizmci Mehmet İnan da bu yıl sezonun çok iyi geçtiğini dile getirerek, "Özellikle pandemi sonrası çok fazla ilgi var. Otellerimizde yer kalmadı. Birçok kişi konaklamadan geri dönüyor. Yurtiçi ve yurt dışından yoğun talepler geliyor. Eylül- ekim aylarının rezervasyonları bile yapıldı. Sezon iyi geçecek ve turizm sezonun Uzungöl'de uzayacağı benziyor" diye konuştu.

"BURASI MUHTEŞEM BİR YER"

Uzungöl'e gezmeye gelen Kübra Gültekin, " Erzurum'dan geldik. Oldukça kalabalık. Yaz sıcakları yok. Aksine tatlı bir serinlik ve muhteşem bir doğa insanı karşılıyor Uzungöl'de. Burası muhteşem bir yer. Genellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler var. Herkes bu güzel doğanın tadını çıkartmaya çalışıyor" dedi. Ayvalıktan Uzungöl'e gelen Erkan Berdivek ise "Memleketimiz Elazığ'a gidiyorduk Geçerken de Karadeniz tur yapalım istedik. Tabi vazgeçilmez duraklarımızdan bir tanesi de bu doğa harikası Uzungöl oldu. Çok güzel bulduk burayı. Uzungöl ve Karadeniz her zaman beklentiyi karşılıyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turistler Uzungöl'e akın etti! Oteller doldu, gelenler geri dönüyor: 'Burası muhteşem bir yer' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turistler Uzungöl'e akın etti! Oteller doldu, gelenler geri dönüyor: "Burası muhteşem bir yer" - Son Dakika
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