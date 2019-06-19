Son Dakika Haberleri: Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı
Son Dakika Güncel Haber

Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı

18 dakika önce

Muğla'nın Ortaca İlçesinde akşamüzeri aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı, System.String[]
Muğla'nın Ortaca İlçesinde akşamüzeri aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından şiddetli yağış etkisini gösterdi. Göle dönen Ortaca ve Dalyan sokaklarında vatandaşlar uzun süre kapalı alanlarda beklemek zorunda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Dalyan Mahallesi'ne tatil için gelen turistlerin bazıları parmak arası terlikler, bazıları ise yalın ayak şiddetli yağmurdan kaçmaya çalıştı.

Akşamüzeri aniden başlayan sağanak Dalyan Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında sokaklar göle döndü, bazı tarım arazileri ise sular altında kaldı.

Yağış sırasında sürücüler zor anlar yaşarken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar uzun süre kapalı alanlarda yağışın dinmesini bekledi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Göle, Muğla, Ortaca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya: İmamoğlu dün TRT'de çok daha iyiydi, TRT'dekiler soruları mı verdiler? FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak yayınla ilgili sert açıklama: Moderatör bütün soruları vermiş İmamoğlu, Yıldırım'ın ortak yayında verdiği çay davetini hatırlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 22:15:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turistler yalın ayak yağmurdan kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]