Turistler yasağa rağmen şelaleyi gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turistler yasağa rağmen şelaleyi gezdi - Son Dakika

Turistler yasağa rağmen şelaleyi gezdi

16 dakika önce

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, tur otobüsüyle Düden Şelalesi'ne turistlerin getirildiği görüldü.

Turistler yasağa rağmen şelaleyi gezdi, System.String[]

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, tur otobüsüyle Düden Şelalesi'ne turistlerin getirildiği görüldü.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs salgınını engellemek amacıyla aldığı kararlar kapsamında, il genelinde turistik gezi amaçlı, tur operatörleri veya konaklama tesisleri tarafından şehir içinde veya şehirler arasında AVM, kültürel gezi alanları gibi lokasyonlara yerli ve yabancı turistlerin toplu olarak taşınması yasaklandı. Aynı şekilde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği de turist gruplarına yönelik gezileri yasakladı.Bu karara rağmen, Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alana bir tur otobüsü tarafından getirilen 25-30 kişilik yabancı turist grubunun gezisi görüntülendi. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, evinin balkonundan turist grubunu cep telefonuyla görüntüledi ve 'TÜRSAB'a ihbarımdır' başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, 33 kişilik bir tur otobüsünden inen yabancı turistlerin Düden Park'ta gezintiye çıktığı görülüyor.


Düden Şelalesi, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:10 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ANTALYA 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar
Yaşlıların kolonyası 'Örümcek Adam'dan Toprak altından çıkıyor, vücut direncini artırıyor Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm         
11:50
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler         
13:14
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi         
12:32
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor         
11:32
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 12:26:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turistler yasağa rağmen şelaleyi gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]