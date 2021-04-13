Son dakika haberleri! Turistlerden 4 bin dolar çalan 'yankesici' taksi şoförü kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Turistlerden 4 bin dolar çalan 'yankesici' taksi şoförü kamerada

13.04.2021 09:53

Son dakika haberine göre Turistlerden 4 bin dolar çalan 'yankesici' taksi şoförü kamerada Eminönü'de aracına aldığı turistleri Taksim'de 'yankesicilik' yöntemiyle soyan taksi şoförü ile onun "işbirlikçisi" olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı Taksi sürücüsünün yapılan GBT sorgusunda, önceden de farklı tarihlerde...

Turistlerden 4 bin dolar çalan 'yankesici' taksi şoförü kamerada

Eminönü'de aracına aldığı turistleri Taksim'de 'yankesicilik' yöntemiyle soyan taksi şoförü ile onun "işbirlikçisi" olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

Taksi sürücüsünün yapılan GBT sorgusunda, önceden de farklı tarihlerde aynı suçlardan 2 sabıkası daha olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Fatih'te aracına binen yabancı uyruklu turist kadınların 4 bin dolar parasını "el çabukluğu" yöntemiyle çalan taksi şoförü ve onun "işbirlikçisi" olduğu ileri sürülen şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Yankesicilik yapan sabıkalı taksi sürücüsü tutuklanırken, o anlar aracın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Çeçenistan uyruklu Eliza Saydulaeva adlı kadın ile beraberindeki arkadaşları 14 Mart Pazar günü Eminönü'nden Taksim'e gitmek üzere bir ticari taksi sürücüsü ile 30 lira karşılığında anlaştı. Taksim'e gelindiğinde aracın ön koltuğunda oturan Eliza Saydulaeva, cüzdanından çıkardığı 30 lirayı taksi sürücüsü Kahraman Patır'a uzattı.

Turistin verdiği parayı ilk etapta "yıpranmış" olduğunu gerekçe göstererek kabul etmeyen taksi şoförü, daha sonra, cüzdanından yeni para çıkaran turistin elindeki 4 bin dolar parayı iddiaya göre "el çabukluğu" ile çaldı.

Araçta çıkan arbede sırasında paraları aldı

Turist kadın ile taksi şoförü Kahraman Patır arasında otomobil içinde arbede yaşanırken, sürücü "yankesicilik" yöntemiyle aldığı paraları hemen şoför koltuğunun yan tarafına atarak ortadan kaybetti. Hırsızlık olayını ilk anda fark etmeyen Eliza Saydulaeva ile arkadaşları, yaşanan arbedenin ardından taksiden inmeye kalktı. Turistlerin indiğini fırsat bilen "işbirlikçi" konumdaki Cem K. adlı bir başka şüpheli, hemen aracın yanına yaklaşarak turistlere "yardımcı" olmak bahanesiyle taksiye bindi. Daha sonra yankesici taksici Kahraman Patır ile 'işbirlikçisi' Cem K. olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışırken, iki şüpheli, turistlerden elde ettikleri hırsızlık paralarını paylaşmaya başladı. Bu arada taksiden inen turistler, soyunduklarını fark ederek şikayetçi olmak üzere çevrede polis aradı.

Turistler şikayetçi oldu

Turist kadınlar daha sonra polisi arayarak taksi şoföründen şikayetçi olduklarını söyledi. 155 polis ihbar hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu taksi sürücüsünün, Çeçenistan uyruklu yolcuların 4 bin dolar parasını el çabukluğu yöntemiyle çaldığı şikayeti üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Taksi sürücüsünün, aynı suçlardan 2 sabıkası daha ortaya çıktı

Yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, olayın faillerine ulaşmak için güvenlik kameralarından taksinin geçtiği güzergahta saatlerce iz sürdü. Her kareyi titizlikle inceleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, zanlıları geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saat 19.30 sıralarında Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yankesici taksi sürücüsü ile işbirlikçisi, sorgulanmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'ya götürüldü. Zanlıların emniyette yapılan sorgulamasında taksi şoförü Kahraman Patır'ın 2020 yılında meydana gelen 1 "dolandırıcılık" ve 1 "yankesicilik" olayına daha karıştığı tespit edildi.

Sürücü tutuklandı, işbirlikçisi serbest

Her iki şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şüphelilerden Cem K. hakkında "adli kontrol hükümleri" uygulandı. Yankesicilik olayını işlediği güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan taksi şoförü Kahraman Patır ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan taksi şoförü Kahraman Patır ile Çeçen turistler arasında yaşanan gerginlik ve sürücünün 'yankesicilik' yöntemiyle para çalması, araç içindeki güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde turist kadınların, gitmek istedikleri yere geldiklerinde ön koltukta oturan Eliza Saydulaeva şoför Kahraman Patır'a para uzatıyor. O sırada parayı reddeden şoför, kadının cüzdandan çıkardığı yabancı paraları kargaşa içinde el çabukluğu ile alıp aracın yan tarafına atıyor. Turistler taksiden inerken, araca 'yardım etme' bahanesiyle 'işbirlikçi' konumda bulunan Cem K. biniyor. İki şüpheli, turistlerden el çabukluğu ile elde edilen paraları alıp paylaştıkları görülüyor.

Son dakika haberleri! Turistlerden 4 bin dolar çalan 'yankesici' taksi şoförü kamerada
Son dakika haberleri! Turistlerden 4 bin dolar çalan 'yankesici' taksi şoförü kamerada
Son dakika haberleri! Turistlerden 4 bin dolar çalan 'yankesici' taksi şoförü kamerada
Son dakika haberleri! Turistlerden 4 bin dolar çalan 'yankesici' taksi şoförü kamerada

turist, Fatih, dolar, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Turistlerden 4 bin dolar çalan 'yankesici' taksi şoförü kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'evlilik yıl dönümü' paylaşımı: Rabbime hamdolsun Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'evlilik yıl dönümü' paylaşımı: Rabbime hamdolsun Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Boğaz ağrısı için hastaneye giden kadının, kokoreç yerken diline iğne battığı ortaya çıktı Boğaz ağrısı için hastaneye giden kadının, kokoreç yerken diline iğne battığı ortaya çıktı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası

Son Dakika Haberleri
11:04 Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor
11:01 Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
10:41 Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı
10:28 İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu
10:09 Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?
09:52 AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum
09:37 Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak
09:30 Sadakatsiz dizisinden 26. yeni bölüm fragmanı geldi! Derin'i kaçıranlar bu kez Asya'yı kaçırıyor
Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor         
11:04
Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam         
10:57
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul' kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul' kadar yürüyecek         
10:31
İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu         
10:28
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal         
09:50
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek         
04:56
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var         
20:52
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı         
19:25
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor         
19:08
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi         
17:56
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 11:14:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Turistlerden 4 bin dolar çalan 'yankesici' taksi şoförü kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei