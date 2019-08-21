Son Dakika Haberleri: Turistlerden Delikli Taş'a yoğun ilgi
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Turistlerden Delikli Taş'a yoğun ilgi

1 saat önce

Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Rasıl Hacar'a (Delikli Taş) yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Turistlerden Delikli Taş'a yoğun ilgi, System.String[]
Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Rasıl Hacar'a (Delikli Taş) yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Arizona kanyonlarını aratmayan Rasıl Hacar eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Yerli ve yabancı turistler, ziyaret ettikleri yerleri fotoğraflamak için birbirleriyle yarışıyor. Doğal kaya oluşumları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar'a görmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 350 metre yükseklikte hatıra fotoğraflı çektirmenin keyfini çıkarıyor.

Turistler, bölgenin doğa harikası olduğunu belirterek herkesin Siirt'e gelip Rasıl Hacar'ı görmesi gerektiğini söyledi. - SİİRT
Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:57 Kaynak: İHA
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