Turistlerden Sivas'a yoğun ilgi
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Sivas bayram tatilinde tarih seven turistlerin uğrak yeri oldu.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:52 Kaynak: İHA
bayram tatilinde tarih seven turistlerin uğrak yeri oldu.
Son yıllarda tarih ve kültür turizmine olan ilgi artarken Sivas'ta gelişen bu turizm alanından nasibini alıyor. Bayram tatilini fırsat bilen bir çok turist dinlenmek, gezip görmek ve öğrenmek için Sivas'ı tercih etti. Turlarla şehre gelen turistler, şehir merkezinde bir arada bulunan; Selçuklu
dönemine ait Çifte Minareli Medrese
, Buruciye Medresesi
, Şifahiye Medresesi, Gök Medrese, Ulu cami ve Sivas Kongresinin yapıldığı Kongre Müzesini görme imkanı buluyor. Bayram tatilini Sivas'ta geçiren tatilciler Sivas'ta bulundukları için duydukları memnuniyeti dile getirip, "Sivas çok güzel bir şehir. Her yanında geçmişin izleri var. Ayrıca sokakları ve yollar çok temiz. Sivas'ta bulunduğumuz için memnunuz. Gezip gördüğümüz yerlerde çok şey öğrendik" dediler. - SİVAS
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