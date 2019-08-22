Son Dakika Haberleri: Turistlere ateş açıp gasp eden 2 kişi tutuklandı
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Turistlere ateş açıp gasp eden 2 kişi tutuklandı

31 dakika önce

ŞİŞLİ'de bir kafede oturan iki Arap turist, motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahla gasp edildi.

Turistlere ateş açıp gasp eden 2 kişi tutuklandı, System.String[]
ŞİŞLİ'de bir kafede oturan iki Arap turist, motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahla gasp edildi. Şüpheliler, kendilerine direnen turiste 3 el ateş etti. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Turistleri silahla ateş açarak gasp eden şüpheliler mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos Cuma günü, 02.00 sıralarında, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Suudi Arabistan uyruklu iki turist A.S. (35) ve kardeşi A.S. kafe önündeki oturdukları sırada kasklı iki motosikletli yanlarına yaklaştı. Motosikletten inen bir şüpheli, silahını doğrultarak Arap turistleri gasp etmeye çalıştı. Şüpheli, turistlerin kendine direnmesi üzerine 3 el ateş etti. Turistlerden biri bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Turistlerin telefon ve çantasını alan gaspçılar olay yerinden motosikletle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir turist, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ilçede araştırmalar yaptı. Kaçan şüphelilerden birinin başka bir araçla olay yerine tekrar geldiği tespit edildi. Olay yeri ve kaçış güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Eyüp'te bir evde kaldığını belirledi. Polisler, 20 Ağustos Salı günü şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ferhat K.(20) ve Doğan K.(20) emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin gasp, kapkaç, uyuşturucu ve hırsızlıktan suç kayıtları olduğu öğrenildi.


- İstanbul
turist, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:48 Kaynak: DHA
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