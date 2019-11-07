Son Dakika Haberleri: Turistlere sahte rapor düzenleyen ve uyuşturucu bağımlılarına hap satan doktor adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Turistlere sahte rapor düzenleyen ve uyuşturucu bağımlılarına hap satan doktor adliyede

Turistlere sahte rapor düzenleyen ve uyuşturucu bağımlılarına hap satan doktor adliyede

6 saat önce

Antalya'da uyuşturucu kullanan şahıslara para karşılığı hap sattığı, turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor adliyeye sevk edildi.

Turistlere sahte rapor düzenleyen ve uyuşturucu bağımlılarına hap satan doktor adliyede, System.String[]

Antalya'da uyuşturucu kullanan şahıslara para karşılığı hap sattığı, turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan doktor adliyeye sevk edildi. Doktorun kliniğinde yapılan aramada FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitap da ele geçirildi.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde özel kliniği olan Dr. Ünal O.'nun, uyuşturucu içen şahıslara lycra, xanax gibi hapları para karşılığı sattığı, otelde bulunan turistlere sahte rapor düzenleyerek karşılığında para aldığı, reçete yazdığı şahıslara ilaç sattığı, yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettirdiği yönünde bilgi alındı.


İhbar üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ünal O.'nun kliniğine operasyon düzenledi. Klinikte yapılan aramada uyuşturucu özelliği ihtiva eden 8 kutu lyrca, 10 kutu contramal, 9 kutu xanax ve 8 kutu diazem olmak üzere değişik türlerde bin 200 kutu ilaç, 20 adet kaşe, 1 adet FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait kitap, 2 adet bilgisayar, 2 adet cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirildi.


Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen malzemelere el konulurken şüpheli O. ise "bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti, kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:59 Kaynak: İHA
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