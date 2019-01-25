Turistlere "Zeytin Dalı Harekatı"Nı Anlatıp Türk Bayrağı Dağıttılar

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya ve Sultanahmet gibi tarihi mekanların önünde turistlere İngilizce olarak "Zeytin Dalı Harekatı"nı anlattı ve Türk bayrağı dağıttı.

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya ve Sultanahmet gibi tarihi mekanların önünde turistlere İngilizce olarak "Zeytin Dalı Harekatı"nı anlattı ve Türk bayrağı dağıttı.



AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Dönmez AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Türk askerinin sergilediği kahramanlıkları ve Türk bayrağının anlamını turistlerle paylaştıklarını söyledi.



Dünyada medya kuruluşlarının Türkiye aleyhinde birçok yanlış bilgi verdiğini vurgulayan Dönmez, "5 kişilik bir ekiple Türk bayraklı tişörtler giydik, turistlerimize selam vererek harekatı anlatıp Türk bayrağı hediye ettik. Amacımız ülkemize gelen turistlerimize Türk askerinin gittiği yere iyilik, güzellik ve merhamet götürdüğünü anlatmak." dedi.



Dönmez turistlere, TRT World ve Anadolu Ajansı'nın uygulamalarını telefonlarına indirip sosyal medyadan takip etmelerini tavsiye ettiklerini ifade etti.



Fatih ilçesinin İstanbul'da yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olduğu hatırlatan Dönmez, "Turistler bizim misafirimizdir. Kendilerine bayrak dağıttığımız için çok mutlu oldular. Türk bayrağının anlamını anlattığımızda saygı duydular. Afrin şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim." diye konuştu.

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