Son Dakika Haberleri: Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksiciler adliyeye sevk edildi
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Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksiciler adliyeye sevk edildi

59 dakika önce

İSTANBUL'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla "Son Durak" ismi verilen operasyonla gözaltına alınan 25 taksi şoförü adliyeye sevk edildi.

Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksiciler adliyeye sevk edildi, System.String[]
İSTANBUL'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla "Son Durak" ismi verilen operasyonla gözaltına alınan 25 taksi şoförü adliyeye sevk edildi. Şüphelilere nitelikli dolandırıcılık ve iki ayrı gasp konusundan işlem yapıldığı öğrenildi.  Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan  taksiler ise plaka sahiplerine teslim edilecek.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından turistlerin, taksi şoförleri tarafından dolandırılma olayları üzerine 4 ay önce operasyon başlatılmıştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis 25 taksi şoförünü gözaltına almıştı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE GASP SUÇLARINDA İŞLEM YAPILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Şüpheli taksi şoförlerinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin yolu uzatarak normalde 40-50 lira ücreti olan yerler için 1000-1500 lira  aldıkları, sahte ve eksik para üstü verdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ayrıca para vermek istemeyen iki ayrı turistin elinden parasını  gasp ettikleri, mağdurları yol ortasında bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

YAKALANMA ANLARINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin yakalanma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taksiyi takip eden polis ekiplerinin trafik sıkıştığı anda araçlarından inerek şoförü araçtan indirerek gözaltına alınma anları görüldü.

Poliste işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 'taksicilik yapabilir' belgelerinin iptal edileceği,  Emniyet Müdürlüğü otoparkında tutulan kullandıkları taksilerin ise plaka ve araç sahiplerine verileceği öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:06 Kaynak: DHA
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