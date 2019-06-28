Son Dakika Haberleri: Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon
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Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon

1 saat önce

İstanbul'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları gerekçesiyle 25 taksici hakkında gözaltı kararı verildi.

Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon, System.String[]
İstanbul'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları gerekçesiyle 25 taksici hakkında gözaltı kararı verildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine ekipleri, Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda haklarında işlem başlatılan 63 taksiciden 25'i hakkında gözaltı kararı verilirken, 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edileceği öğrenildi.
Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:42 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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