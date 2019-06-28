Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon
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İstanbul'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:12 Kaynak: AA
'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Sultanahmet
, Eminönü
ve Taksim
Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandı. Ayrıca ifadesi alınan 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edildiği öğrenildi.
Bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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