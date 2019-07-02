Son Dakika Haberleri: Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon - İSTANBUL
Son Dakika Güncel Haber

Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon - İSTANBUL

18 dakika önce

İstanbul'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 ticari taksi şoförü adliyeye sevk edildi.

Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon - İSTANBUL, System.String[]
İstanbul'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 ticari taksi şoförü adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 28 Haziran'da Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı öne sürülen ticari taksi şoförlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerin taksicilik yapma belgeleri iptal edilirken emniyet otoparkına çekilen ticari taksilerin plaka sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edildiği bildirildi.
Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerin, 40 ile 50 lira ücret tutacak mesafe için yolu uzatarak bin ile bin 500 lira para aldıkları, sahte ve eksik para üstü verdikleri tespit edildi.
Gözaltındaki 2 şüphelinin de para vermek istemeyen iki turistin elinden parasını zorla alarak gasp ettikleri, turisteleri yol ortasında bırakarak kaçtıkları öğrenildi.
Nitelikli dolandırıcılık ve iki ayrı gasp konusundan işlem yapılan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:35 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ayrım yapmayacağım" diyen İmamoğlu ziyaretlere Kaftancıoğlu ile başladı İETT'de unutulan eşyaları, bir kişi 81 bin liraya toplu olarak satın aldı İllerin vekil sayısı değişti! 3 il arttı, 2 il düştü İBB Başkanı İmamoğlu: AK Parti randevu vermedi, MHP'den dönüş almadık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 12:53:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon - İSTANBUL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]