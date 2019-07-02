Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon - İSTANBUL

İstanbul'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 ticari taksi şoförü adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 ticari taksi şoförü adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 28 Haziran'da Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı öne sürülen ticari taksi şoförlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin taksicilik yapma belgeleri iptal edilirken emniyet otoparkına çekilen ticari taksilerin plaka sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında ifadesi alınan 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edildiği bildirildi.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerin, 40 ile 50 lira ücret tutacak mesafe için yolu uzatarak bin ile bin 500 lira para aldıkları, sahte ve eksik para üstü verdikleri tespit edildi.

Gözaltındaki 2 şüphelinin de para vermek istemeyen iki turistin elinden parasını zorla alarak gasp ettikleri, turisteleri yol ortasında bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

Nitelikli dolandırıcılık ve iki ayrı gasp konusundan işlem yapılan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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