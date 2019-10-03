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Turistleri dolandırdıkları iddia edilen iki zanlı yakalandı

37 dakika önce

İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıtarak durdurdukları turistlerin paralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Turistleri dolandırdıkları iddia edilen iki zanlı yakalandı, System.String[]

İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıtarak durdurdukları turistlerin paralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Yakası'nda iki kişinin kendilerini polis olarak tanıtarak 5 turistin paralarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin her dolandırıcılık olayı için farklı araç ve araçların plaka numaralarını yapışkan etiketlerle değiştirdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin kullandığı araç modeli üzerinden çalışma yürüten polis, yaklaşık 2 bin aracı inceleyerek şüphelilere ulaştı.

Polisin 1 Eylül'de Ümraniye'de bir adrese düzenlediği baskında şüpheli Berkan İ. (23) ve Yusuf Ü. (23) yakalandı.

Şüphelilerin oto hırsızlığı, yağma ve gasp suçlarından 7 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Araçtan attıkları bir turist yoğun bakıma alındı

Şüphelilerin 31 Temmuz'da Kadıköy iskelesinde kendilerini polis olarak tanıtıp araçlarına bindirdikleri Türkmenistan uyruklu J.G'yi, üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı olduğu iddiasıyla korkutup altın kolye, cep telefonu ve cüzdanını aldıktan sonra seyir halindeki araçtan attıkları öğrenildi.

Araçtan atıldıktan sonra seyir halindeki başka bir aracın daha çarpması sonucu ağır yaralanan J.G, kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. J.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu 5 turistin paralarını aynı yöntemle çaldıkları iddia edilen şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bu arada güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, 31 Temmuz'da Türkmenistan uyruklu J.G'yi şüphelilerin kullandığı araca bindirdikleri anlar görülüyor.

Türkmenistan, İstanbul, Polis, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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