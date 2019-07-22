Turistleri gasp eden 3 sahte polis tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da düzenlenen operasyonda, polis kılığına girerek yabancı uyruklu turistleri gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da düzenlenen operasyonda, polis kılığına girerek yabancı uyruklu turistleri gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.



Olay, 17 Haziran günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş kurmak amacıyla Antalya'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan İran uyruklu bir şahıs, TEM otoyolu Kartepe kesiminde bulunan tesislerde kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından durduruldu. İranlı şahsın 5 bin dolar parasını gasp eden şahıslar kaçtı. Şahsın şikayeti üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Polis, olaya karışan aracın plakasından zanlıların Ankara'da olduklarını belirledi. Kocaeli polisi, 18 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı seyir halindeki aracı durdurarak, 1 zanlıyı ise kiraladıkları evde yakaladı. Gasp ettikleri paralarla lüks restoran ve gece kulüplerinde eğlendikleri belirlenen 1'i Türk, 3'ü İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan S.S. (30) ve İran uyruklu M.M. (31), A.I. (34) ve A.J. (46), Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısların araçlarını durdurdukları, haklarında ihbar olduğu ve araçlarında sahte para taşıdıklarının belirlendiğini söyleyerek mağdurları gasp ettikleri belirlendi.



Emniyette haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, mağdurların kendilerini teşhis etmeleri sonrasında "suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, yağma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlılardan S.S., M.M. ve A.I. tutuklanırken, A.J. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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