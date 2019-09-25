Son Dakika Haberleri: Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı
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Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı

55 dakika önce

İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıtıp turistlerin pasaportlarını kontrol etme bahanesiyle paralarını çaldığı öne sürülen İranlı 2 şüpheli düzenlenen operasyonda saunada yakalandı.

İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıtıp turistlerin pasaportlarını kontrol etme bahanesiyle paralarını çaldığı öne sürülen İranlı 2 şüpheli düzenlenen operasyonda saunada yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte iki kişinin kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri dolandırması üzerine çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin her ayrı dolandırıcılık olayı için farklı araç ya da plaka kullandıklarını tespit etti.

Şüphelilerin kullandığı araç modeli üzerinden çalışma yürüten polis, 23 Eylül'de Taksim'de bir adrese baskın düzenledi. Polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli binanın zemin katındaki sauna salonunda girdikleri bölmede yakalandı.

İranlı şüpheliler Cavad I. (43) ve Edari M. (33) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Cavad I'nın poliste aynı suçtan 7 suç kaydının bulunduğu, en son 2018 Kasım ayında aynı suçtan yakalandığı, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen şüphelilerin kullandıkları araçları kiraladıkları, yapışkan etiketlerle plakaların numaralarını değiştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin 24 Ağustos'ta Fatih'te İsveç vatandaşı Adnan Najın'dan 2 bin 460 dolar, 12 Eyül'de Zeytinburnu'nda Ürdünlü Habip Nurr'dan 3 bin 100 dolar, 12 Eylül'de Fatih'te Libya vatandaşı Abdüllatif Karmaus'tan 7 bin dolar, 15 Eylül'de Sirkeci'de Ürdünlü Mustafa Agupharbiye'den 400 dolar ile bin 200 lirayı dolandırdıkları tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin kullandıkları aracın yanına turistleri çağırdıkları pasaportlarını kontrol etme bahanesiyle yanındaki paraları alıp uzaklaştıkları görülüyor.

Polis kamerasına yansıyan operasyon anında şüphelilerin kaçmaya çalışması ve sauna salonunda girdikleri bölmede yakalanma anları görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı

İstanbul, Eylül, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:27 Kaynak: AA
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